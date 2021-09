Más de Uno La Rioja Informativo 8:20h 08/09/2021

Abogado de una de las niñas intercambiadas: "es un daño de por vida e irreparable"

José Sáez Morga detalla que ambas chicas, hoy de 19 años, no se conocen pero han vivido a 500 metros de distancia. Pedro Sanz, en Onda Cero: "No he dejado la política; quiero estar y aportar".