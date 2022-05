La UCI del San Pedro, sin pacientes COVID por primera vez desde hace 20 meses

La última actualización del coronavirus mantiene a 33 personas en planta pero revela que no hay pacientes en intensivos, algo que no sucedía desde agosto de 2020. No se han registrado fallecimientos pero la incidencia en mayores sigue siendo muy alta: entre 70 y 80 años, por encima de 1.600 casos/100.000 hab a 14 días.