Más de Uno La Rioja Informativo 8:20h 02/12/2021

Suben todos los indicadores COVID en las últimas 24 horas: un fallecido, 223 en incidencia, 516 casos activos y 6 personas en UCI; más del 50% de los ingresados no está vacunado. El Diputado Foral de Álava afirma que no aceptarán vetos "del otro lado del Ebro" en relación al status de la DOC Rioja. El Ayuntamiento de Logroño aprueba la contratación del proyecto de urbanización entre la Calle Los Hierros y Hospital Viejo. El PP denuncia que en toda la legislatura no se ha reunido la Mesa del Ruido. Copa del Rey: eliminados en primera ronda el Calahorra y la SDL; esta tarde juega la UDL en Langreo.