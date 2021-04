Más de Uno La Rioja Informativo 7:20h 27/04/2021

La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirma en Logroño que "no podemos seguir de por vida en estado de alarma" y confía en un nuevo escenario de la mano de la intensificación de las vacunas. La UE no aplicará fondos extraordinarios para el sector del vino a pesar de la crisis del COVID; ASAJA demanda fondos complementarios al Ministerio de Agricultura. PP y C's critican la zonificación de Logroño en materia escolar porque "no soluciona nada y perjudica la libertad de elección".