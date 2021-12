Más de Uno La Rioja Informativo 7:20h 02/12/2021

El Gobierno de La Rioja hace un llamamiento a la vacunación a los más de 20.000 riojanos que no lo han hecho; más de la mitad de los ingresados no está vacunado. Ayudas de hasta 40.000 euros para jóvenes que se conviertan en agricultores a título principal. El gobierno regional envía al Parlamento una Ley de Juventud "transversal". Ciudadanos presenta 100 enmiendas por importe de 60 millones de euros. El Diputado Foral de Álava afirma que no aceptarán vetos "del otro lado del Ebro" y defiende una "gestión desconcentrada" de la DOC Rioja. SDL y CD Calahorra, eliminados de la Copa del Rey; la UDL juega esta tarde en Langreo.