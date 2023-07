Más de uno La Rioja 8.20 17/07/2023

Feijóo apeló el sábado en Logroño a que la gente vote porque la abstención, o no votar, promueven que Sánchez siga en La Moncloa y España no tenga en cambio que necesita. El PSOE riojano pide el voto para que no se pierdan los avances conseguidos en Igualdad y consolidar las políticas para los jóvenes.

A mediodía se celebrará en Logroño el acto de recuerdo al concejal del PP secuestrado y asesinado por ETA hace 26 años, Miguel Ángel Blanco, que contara con la presencia de su hermana Mari Mar Blanco