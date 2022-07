Más de Uno La Rioja 7.20 07/07/2022

IU considera que las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para llevar a cabo la estabilización de los interinos sanitarios no van a tener el efecto deseado porque se han de estabilizar personas y no plazas. Henar Moreno apela a que el gobierno de Andreu y su grupo parlamentario, no tomen decisiones que van en contra de las sentencias del Supremo.

Gobierno y Cruz Roja llevarán a cabo en todo el territorio de la comunidad un programa de ayudas sociales de emergencia ante todo tipo de necesidades