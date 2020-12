La Brújula de La Rioja Noticias 09/12/2020

Respecto a la polémica surgida en torno al Artículo 46 del Estatuto de Autonomía sobre las compensaciones del Estado a La Rioja por el efecto frontera con las comunidades forales, el ex presidente de La Rioja, Pedro Sanz, dice en Onda Cero que el Gobierno riojano debería aprovechar que su partido gobierna el Estado para sacar provecho, más allá de lo que se pueda determinar acerca de la fiscalidad por un grupo de burócratas. El Gobierno Regional y el PSOE critican que anteriores ejecutivos del PP no convocaron la comisión mixta con el Estado para hacer una cuantificación, que los acuerdos para la construcción de Riojaforum y la cesión del edificio del Banco de España no se encuadran en esas compensaciones, y que de los 270 millones que se presupuestaron durante 14 años como compensación nunca llegó ninguno. El Ejecutivo riojano esperará a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional al respecto tras la iniciativa presentada por el anterior gobierno del PP