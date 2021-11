La Brújula de La Rioja Informativo 29/11/2021

El Presidente del Consejo Regulador, Fernando Ezquerro, afirma que las administraciones deben apoyar pero desde el respeto a la soberanía del Consejo. Grupo Rioja (70% del vino comercializado en la DOC) pide a los partidos políticos que respeten las decisiones del sector. Fecoar afirma que la mayoría de viticultores alaveses no está de acuerdo con la iniciativa del PNV. Bodegas Familiares afirma que "se ha ganado una batalla, pero no la guerra". PP y Ciudadanos piden al PSOE un pronunciamiento público de que no habrá negociaciones bilaterales con el PNV sobre la DO Rioja. Suben los casos activos (473) y la incidencia alcanza los 198; baja la presión hospitalaria.