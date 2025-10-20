La defensa en el juicio de Los Lirios critica que el informe policial es un 'relato interpretativo'

En la Audiencia Provincial ha comenzado el juicio, por un presunto delito de asesinato con alevosía. Se juzga al marido de una mujer, de 56 años, hallada muerta en su domicilio del barrio de Los Lirios en 2020.

5 hombres y 4 mujeres componen el Tribunal Popular que juzgará este caso con quienes se han compartido los escritos de fiscalía, acusación y defensa, además de la visión dosificada de las distintas partes.

El fiscal señalaba claramente como culpable al marido de la fallecida; en libertad, ante la falta de pruebas contra él, y presente en la sala como acusado.

En términos similares, en cuanto a desarrollo de los hechos, motivación y detalles se manifiesta el escrito presentado por la acusación particular de los hermanos de la víctima, mientras que la abogada del acusado ha tratado de desmontar los principales puntos que señalan al marido como culpable. Criticaba duramente la investigación a la que ha definido como relato interpretativo contra su defendido.

También aportaba datos relacionados con el peritaje, como las horas de la muerte o los restos humanos hallados en la escena del crimen.

Según los testimonios de diferentes policías, el acusado alertó a emergencias y al entorno de la víctima de un posible suicidio y días después declaró que sospechaba de otras causas. Apuntaba que un amigo de su confianza tenía llave del domicilio familiar donde apareció el cuerpo de Mercedes.