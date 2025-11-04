La Rioja autoriza tres nuevos ensayos clínicos contra el cáncer

El Sistema Público de Salud de La Rioja ha autorizado la realización de tres nuevos ensayos clínicos, con medicamentos innovadores contra el cáncer, que consolidan a La Rioja como referente en la investigación y tratamiento, contribuyendo al desarrollo de terapias más eficaces que mejoren la salud y calidad de vida de los pacientes oncológicos.

El primero evalúa un medicamento innovador conocido como “caballo de Troya” por su capacidad para dirigir, de forma selectiva, el agente terapéutico en las células tumorales. Esta terapia será administrada a pacientes con cáncer de pulmón, mama y otros tumores con menor disponibilidad de tratamientos innovadores como los de próstata, esófago, cérvix o endometrio.

El segundo ensayo clínico es orientado a pacientes con cáncer de mama, portadores de mutaciones en el gen PI3K, una alteración genética que favorece la proliferación de las células tumorales.

Y el tercer ensayo es una quimioterapia de última generación, diseñada para ofrecer un perfil de mayor seguridad y una actividad antitumoral más elevada.

El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) acogerá mañana un encuentro científico con más de 60 oncólogos de La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Aragón y Cantabria, para actualizar las novedades presentadas en el Congreso Internacional de Oncología Médica celebrado en Berlín el pasado mes.