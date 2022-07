Snarky Puppy agota las entradas para el concierto de hoy en Mendizorroza

LEER MÁS País Vasco

El Festival de Jazz de Vitoria rindió anoche en Mendizorroza un sentido homenaje al que fuera su director durante cuatro décadas, Iñaki Añúa. Una velada donde se recordó también al pianista Chick Corea, fallecido hace un año. Pero el Festival de Jazz de Vitoria continúa hoy en Mendizorroza con una gran expectación ante la actuación de Sarky Puppy . Tampoco faltará , como cada día , el jazz en las calles de la ciudad

CONCIERTO MEDIZORROZA 20:30

Yazz Ahmed

Aunque la escena británica de jazz es un hervidero de talento, pocos músicos pueden presumir de haber colaborado con artistas tan influyentes como Radiohead o el jamaicano Lee Scratch Perry. Su propuesta derriba prejuicios y barreras entre sexos, estilos, épocas y culturas: Yazz Ahmed imagina el futuro mirando dentro de sí misma, sobre un tapiz donde convergen con sinuosidad el aroma de su Barein natal y el Miles Davis eléctrico. Apoyándose inteligentemente en samplers y pedales para retorcer el sonido de su trompeta y sugerir atmósferas llenas de color y textura, en sus conciertos se funden jazz modal, psicodelia y electrónica de un modo tan orgánico como personal.

Trumpet: Yazz Ahmed

Vibráfono: Ralph Wyld

Bajo: David Manington

Tambor: Martin France

Snarky Puppy

Mientras la prensa aún decide en qué estilo musical catalogarles, el público agota las entradas de Snarky Puppy en el Royal Albert Hall de Londres, y la industria refrenda su popularidad con cuatro premios Grammy. No está mal para un proyecto afincado en New York, que no hace tanto tocaba en pequeños bares promocionando sus conciertos boca a boca. De Snoop Dogg a David Crosby o Justin Timberlake, el currículum como colaboradores de los músicos que forman este colectivo es vertiginoso, y da fe de la frescura y la versatilidad que atesora su carácter, ya suenen a jazz, rock independiente o funk.

Trompeta y teclados: Justin Stanton

Trompeta: Mike «Maz» Maher

Saxo tenor, flauta y clarinete: Chris Bullock

Guitarra: Bob Lanzetti

Violin: Zach Brock

Teclados: Bill Laurance

Bajo, compositor y líder: Michael League

Percusión: Marcelo Woloski

Bateria: Jason “JT” Thomas

TEATRO PRINCIPAL 17:30

Marcin Masecki + Jerzy Rogiewicz

Graduado en la Berklee College of Music de Boston y ciudadano a tiempo parcial de Berlín, Varsovia y Buenos Aires, Marcin Masecki es un verdadero trotamundos que vierte en su perspectiva del jazz aquello que más le fascina, independientemente de la cultura o el género del que proceda: postales de cine mudo, folklore polaco y europeo, o el gozoso primitivismo del ragtime y el stride tal como lo entendió Theolonious Monk. Su dúo con su compatriota y baterista Jerzy Rogiewicz ofrece al público un banquete de creatividad donde el menú nunca está del todo decidido.

Piano: Marcin Masecki

Batería: Jerzy Rogiewicz