PNV,PSE y EHBILDU suscriben un acuerdo para diseñar cuanto antes una Estrategia vasca de Salud Mental

ACUERDO POR UNA ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL EN EUSKADI

PNV ,PSE y EHBILDU han sumado hoy sus votos a través de un acuerdo en el Parlamento vasco para diseñar, a la mayor brevedad posible, una nueva Estrategia Vasca de Salud Mental abierta a aportaciones de profesionales y usuarios

Una estrategia que fortalezca el modelo comunitario, la autonomía de las personas con problemas mentales, una continuidad asistencial y una atención integral. Se impulsará de manera trasversal en todos los ámbitos para promocionar la salud mental, la lucha contra la estigmatización, poniendo el foco en la salud mental infanto-juvenil y prevención del suicidio. Satisfacción entre los grupos firmantes. Elparlamentario del PNV, Jon Aiartza , ha reiterado que la vía adecuada es la Estrategia de Salud mental abordándola con serenidad y rigos es un buen acuerdo .Por su parte la parlamentaria de EHBILDU, María Garde, ha considerado una buena noticia este acuerdo que deberá "abordar el problema de la salud mental no sólo desde el ámbito sanitario, sino también social"

El Partido popular, en su discurso, ha aportado por una nueva estrategia que coste de diagnósticos, líneas estratégicas , tratamiento transversal, cronograma de actuación y presupuesto .El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha señalado que el texto aprobado "no tiene elementos a criticar" por parte de su grupo, pero cree que "no incluye novedades" y por ello se han abstenido en la votación para denunciar "elementos que no están", entre los que ha citado la necesidad de aumentar los recursos para atender la salud mental.

RECHAZO DEL PARLAMENTO A UNA LEY DE SALUD MENTAL PROMOVIDA POR E-PODEMOS

Por otra parte, el Parlamento ha rechazado tramitar una ley de salud mental promovida por ELKAREKIN PODEMOS, que planteaba , entre otras cuestiones, triplicar los psicólogos clínicos de Osakidetza, incrementando a 20 el ratio actual de 5,7 especialistas por cada 100.000 habitantes, así como reforzar la plantilla de psiquiatras y profesionales de enfermería especializados en salud mental. El texto recogía, asimismo, medidas para mejorar la prevención, por lo que se preveía integrar en la Atención Primaria de Osakidetza la figura del psicólogo clínico y,también, medidas específicas para la infancia y la adolescencia, para las mujeres víctimas de violencia machista, y para fomentar el cuidado de la salud mental en las empresas. A su vez, se contemplaba la puesta en marcha de programas de empleo y formación para personas que padecen algún "trastorno mental grave", con el fin de potenciar su inclusión social y laboral.

La tramitación de esta iniciativa legislativa solo ha obtenido el apoyo de la propia E-Podemos-IU y de EH Bildu, mientras que ha recibido el voto en contra del PNV, el PSE-EE, PP+Cs y Grupo Mixto-Vox, por lo que ha sido rechazada por los 48 votos que suman estas formaciones frente a los 26 de la coalición progresista y la formación soberanista.

En el transcurso del debate, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha subrayado la necesidad de contar con una ley "que garantice el derecho a la salud mental" y que regule "una atención digna, adecuada e interdisciplinar" a quienes padezcan trastornos o patologías de salud mental. Por parte de EH Bildu, Maria Garde ha precisado que su grupo tiene "grandes dudas" respecto a la proposición de ley, dado que no tiene "nada claro" que lo que plantea la coalición sea "el camino" más adecuado. No obstante, ha explicado que apoya la tramitación del texto para poder abrir el debate en torno a este tema. Por parte de los grupos que han rechazado el texto, el parlamentario del PNV Jon Aiartza ha afirmado que la presentación de una proposición de ley "no es la vía" para abordar este asunto. Además, ha denunciado que tanto la proposición esta iniciativa como la ley que ha planteado Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados sobre este mismo asunto, incurren en "vulneraciones competenciales" y "confusiones".

Desde el PSE-EE, Ekain Rico ha criticado que el texto que ha registrado E-Podemos en la Cámara vasca "en gran medida" es el mismo que el que Unidas Podemos ha llevado al Congreso. En este sentido, ha señalado que la ley registrada en la Cámara Baja aspira a confirmar un modelo "básico" que luego han de desarrollar las autonomías, por lo que "no se entiende" que la coalición presente una ley autonómica sin que se haya aprobado la norma estatal. Laura Garrido (PP+Cs) ha considerado que el texto registrado por E-Podemos-IU "podía haber sido más riguroso", y tras recordar que el Gobierno Vasco ya está trabajando en la elaboración de una estrategia de salud mental, ha subrayado que es necesario "optimizar recursos".

La parlamentaria del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que regular este tema por ley "no es la mejor forma" de abordar el problema.