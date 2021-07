Natalia Díez-Caballero: "Impedir ahora lo que hemos permitido a los jóvenes tantos años resulta complicadísimo"

LEER MÁS Federación de familias numerosas de Euskadi

La Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, se felicita por el anuncio de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de crear una prestación universal por hijo/a, una medida que viene demandando, junto a la Federación Española de Familias Numerosas, FEFN, desde hace años para garantizar la crianza digna y la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas, tal y como ya existe en la mayoría de los países europeos.

Hirukide valora que el Gobierno haya reconocido que España es uno de los países que menos invierte en familia, ya que destina un punto por debajo del PIB a infancia y familia, y que haya decidido cambiar esta tendencia que las organizaciones familiares, entre ellas, Hirukide y la FEFN, llevan años denunciando. “Por fin nos han hecho caso, llevamos mucho tiempo diciendo que estábamos a la cola de Europa en inversión en familia. Es muy importante que el Gobierno haya reconocido que nuestro país no invierte lo suficiente en algo que es vital para cualquier sociedad, como es la infancia y la familia, que son un activo de la sociedad; la ministra lo ha dejado claro, en España no se tienen más hijos no porque no se quiera, sino porque las familias no pueden”, señalan.

Hirukide espera que el Gobierno detalle la cuantía y periodo de percepción de esta prestación, y destaca que, si es universal, no sólo será una medida importante en sí, como herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades en la infancia, sino que también supondrá un cambio de concepto respecto a la política familiar. “Es fundamental diferenciar la política asistencial, para la que debe haber unas partidas y unas políticas específicas, de lo que es la política familiar, de apoyo a las familias con hijos; eso es invertir en la infancia y dar cobertura a la educación, alimentación, etc., de los niños que van a formar la sociedad del futuro”, destacan subrayando que el carácter universal permitirá que una gran mayoría de familias no quede fuera de esta prestación, tal y como ocurre ahora con muchas ayudas que están sujetas a umbrales de renta.

Según ambas entidades, “normalmente se manejan criterios de renta muy bajos, poco acordes a la realidad, lo que hace que muchas familias no puedan percibir ni un euro”. Esto ocurre en muchas familias numerosas, sobre todo cuando “no se tiene en cuenta la renta per cápita o renta familiar estandarizada, o incluso usando ese criterio, y si hablamos de apoyo a la familia, las ayudas no se pueden plantear solo para familias en situación de vulnerabilidad. Hay un grueso de familias que aportan capital humano, fundamental para garantizar el sistema de bienestar social, que no pueden quedar olvidadas. La prestación universal es una medida positiva porque llegará a todos los niños”, destacan.

Familias numerosas

Dentro del paquete de medidas anunciado ayer por la ministra, hay algunas específicas de familia numerosa, como el reconocimiento de las parejas de hecho con 3 o más hijos, que actualmente sólo son consideradas familia numerosa en algunas comunidades autónomas. También avanzó ayer el Gobierno el mantenimiento del Título de Familia Numerosa a los dos progenitores en caso de separación o divorcio con custodia compartida, una medida que Hirukide lleva tiempo reclamando, considerando que no es justo que se prive de los derechos a uno de los padres si sigue ocupándose de sus hijos.