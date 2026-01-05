Los Reyes magos ya están en Vitoria-Gasteiz

Ya se percibe la magia de sus Majestades. Los magos de Oriente han realizado su llegada a la capital alavesa a las 11:00 de la mañana en tren, una tradición, para recorrer en coches de época la calle Dato y llegar al Ayuntamiento de la capital alavesa donde han sido recibidos por cientos de niños que no han perdido detalle de los mensajes que han lanzado desde el balcón consistorial.

Hasta las 18:00 horas, recibirán las cartas de los niños y niñas vitorianos en el Palacio Villa Suso para después, a las 19:00 iniciar una cabalgata de luz y fantasía,con siete carrozas a las que acompañarán cuatro grupos de teatro, los italianos Sbandiertori de Fossano, Bambolea Ardentia, Todozancos Cercles y los alemanes Stelzen Art con los ritmos de la Batucada Batá.

Un total de 300 participantes realizarán el recorrido desde la Plaza Bilbao para recorrer las principales calles del centro de la capital alavesa hasta llegar a la Avenida de Gasteiz con Beato Tomás de Zumárraga. En ese punto se reducirá el volumen de desfiles para que las personas con trastorno del especto autista y discapacidad auditiva puedan disfrutar del mismo con comodidad.

Una cabalgata que tendrá afecciones al tráfico con cortes por las calles que circulará, además del tranvía que une las paradas entre Angulema y Parlamento y que parará su servicio entre las 18:00 y las 21:30 horas.