El LABI abordará el viernes la relajación de medidas contra el COVID

Para el viernes se habrá visto ya el impacto que pueda tener en los contagios la vuelta a las aulas y a los puestos de trabajo tras las vacaciones estivales. Habrá que esperar hasta ese día para conocer qué ocurre con el ocio nocturno. Desde la sala vitoriana Jimmy Jazz, Iker Arróniz, no muestra esperanza. 'En el resto de Europa se avanzan en otras medidas como el pasaporte covid, el ocio nocturno está abierto.. y esas variables aquí no están sobre la mesa', ha explicado en Onda Cero. 'No afecta mucho que se amplíen aforos si la gente tiene que estar sentada y con distancia. Las salas no dan más de sí'.

Cierre de vacunódromos

La previsible relajación de medidas será posible gracias al alto grado de vacunación, que llegará al 90% de los mayores de 12 años en dos semanas. Esto también tiene otra derivada: el cierre de los puntos de vacunación de alto rendimiento o vacunódromos. Osakidetza los cerrará el día 30 de septiembre, al considerar que ya no son necesarios. Quienes tengan cita a partir de octubre deberán acudir a otros puntos.