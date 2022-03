ENTREVISTA MÁS DE UNO ÁLAVA

Jesús Prieto: "El reto ahora no es acoger sino integrar"

El antropólogo Jesús Prieto reflexiona sobre la segregación escolar en Vitoria. Una situación que "viene de años" y para la que reconoce no tener la "receta" de su solución. Sostiene que "sí ha habido actuaciones concretas", como el mapa escolar, aunque no "todas las que deberían" o no han dado el resultado esperado. Y apunta una sugerencia: consultar a los directamente afectados porque, hasta ahora, "nunca se ha hecho".