Aurora & The Betrayers vuelven a la escena después de un parón y tres discos: Shadows Go Away (2014) , Vudu (2016) y Tune Out The Noise (2018).

La voz de la madrileña Aurora García volverá a tomar fuerza en los escenarios, con parada en Vitoria donde desde el 31 de julio y hasta el 3 de agosto se celebra la 7ª edición del Aztarna Beltza, un festival dedicado a los sonidos soul.