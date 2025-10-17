"Máxima condena y más profunda indignación" en Zarauz ante "el asesinato machista" cometido en la localidad

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zarautz ha aprobado una declaración institucional en la que expresa su "máxima condena y su más profunda indignación" ante el "asesinato de violencia machista" de una mujer de 53 años sucedido este jueves, por el que ha sido detenido un hombre de 47 años.

En la declaración, el Consistorio resalta que todas las formas de violencia contra las mujeres "suponen un atentado a su integridad física y moral y, en consecuencia, una grave e intolerable vulneración de todos los derechos humanos, siendo el asesinato la expresión más grave del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral, principalmente de las mujeres que la sufren".

En esa línea, ha trasladado "todo su apoyo y solidaridad con familiares y entorno cercano de la víctima" y ha señalado que ya se han puesto a su disposición los servicios especializados destinados a la atención y protección frente a la violencia machista.

El Auntamiento zarauztarra "denuncia y rechaza rotundamente todas las violencias machistas que sufren las mujeres" y recuerda a la ciudadanía que son "expresión de la desigualdad de mujeres y hombres que aún imperan en nuestra sociedad" y contra la que el Consistorio "se opone de manera contundente".

Además, reitera su compromiso por conseguir "una sociedad más justa e igualitaria desarrollando en el ámbito de sus competencias y en aplicación a la legislación vigente, políticas activas, integrales y coordinadas a favor de la igualdad y en contra de todas las violencias ejercidas contra las mujeres".

Finalmente, llama a toda la ciudadanía a "jugar un papel activo" en la lucha contra la violencia. "Todos debemos posicionarnos activamente ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio y mostrando nuestro apoyo a quienes la hayan sufrido; en definitiva, adoptando una responsabilidad individual y colectiva frente a las agresiones machistas", ha afirmado.

Por todo ello, el Ayuntamiento convoca para este viernes, a las 19.00 horas, una concentración pública en Lege Zaharren plaza e invita a toda la ciudadanía a "participar activamente".