Sociómetro

La vivienda se dispara como principal problema de los vascos (58%)

El 42% de la población está preocupada por el mercado laboral y uno de cada cuatro por la Sanidad y la inseguridad ciudadana

Agencias | Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Aglomeración de gente por la calle
Aglomeración de gente por la calle | Pixabay

La vivienda se dispara como principal problema de los vascos (58%) y se sitúa en parámetros de 2007 cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Además, el 42% de la población está preocupada por el mercado laboral y uno de cada cuatro por la Sanidad y la inseguridad ciudadana, según los datos del sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco.

La inmigración y los problemas relacionados -incluido racismo y xenofobia-, así como los problemas económicos, son otros de los problemas sociales que pone de relieve la ciudadanía vasca.

El sondeo se ha elaborado a partir de 3.030 encuestas telefónicas realizadas entre los días 11 y 14 del pasado mes de noviembre entre 730 ciudadanos en Álava, 1.315 en Bizkaia y 985 en Gipuzkoa.

El sociómetro refleja que el 66% de los vascos considera que la situación política en Euskadi es buena o muy buena, mientras que solo el 18% opina lo mismo sobre el Estado español. Desde 2023 ha aumentado la percepción de que la situación política estatal es mala o muy mala, aunque entre junio y noviembre de 2025 la percepción ha mejorado cuatro puntos y esa tendencia parece haberse frenado.

En relación con la situación económica, el 72% valora positivamente la situación de la economía vasca, frente al 37% en el caso de la española. Sin embargo, la percepción sobre ambas economías ha empeorado notablemente en comparación con el anterior Sociómetro Vasco de julio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer