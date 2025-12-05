La vivienda se dispara como principal problema de los vascos (58%) y se sitúa en parámetros de 2007 cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Además, el 42% de la población está preocupada por el mercado laboral y uno de cada cuatro por la Sanidad y la inseguridad ciudadana, según los datos del sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco.

La inmigración y los problemas relacionados -incluido racismo y xenofobia-, así como los problemas económicos, son otros de los problemas sociales que pone de relieve la ciudadanía vasca.

El sondeo se ha elaborado a partir de 3.030 encuestas telefónicas realizadas entre los días 11 y 14 del pasado mes de noviembre entre 730 ciudadanos en Álava, 1.315 en Bizkaia y 985 en Gipuzkoa.

El sociómetro refleja que el 66% de los vascos considera que la situación política en Euskadi es buena o muy buena, mientras que solo el 18% opina lo mismo sobre el Estado español. Desde 2023 ha aumentado la percepción de que la situación política estatal es mala o muy mala, aunque entre junio y noviembre de 2025 la percepción ha mejorado cuatro puntos y esa tendencia parece haberse frenado.

En relación con la situación económica, el 72% valora positivamente la situación de la economía vasca, frente al 37% en el caso de la española. Sin embargo, la percepción sobre ambas economías ha empeorado notablemente en comparación con el anterior Sociómetro Vasco de julio.