Vitoria acogerá el Mundial de Perros de trabajo

Vitoria acogerá del 15 al 21 de septiembre el Campeonato Mundial de Perros de Trabajo, en el que más de 150 canes «de élite» de 37 países demostrarán sus habilidades en rastro, obediencia y protección, características clave para cuerpos de seguridad y rescate.

Esta será la primera ocasión en la que esta «la gran cita internacional del deporte canino» se celebre en España, según ha informado este viernes en una nota la Real Sociedad Canina de España (RSCE). Los perros y sus guías competirán en tres disciplinas clave: rastro, obediencia y protección. En cada una de ellas se pondrá a prueba la concentración, precisión y compenetración del equipo.

Aunque la competición está abierta a cualquier raza que cumpla los criterios de la Federación Cinológica Internacional, lo más habitual es ver a perros como pastores alemanes, pastores belgas malinois, bóxer, rottweiler o doberman, todos ellos reconocidos por su inteligencia, energía y capacidad de respuesta.

En esta edición competirán equipos procedentes de países como Alemania, Francia, Estados Unidos, China, Brasil o Argentina. El presidente de la Real Sociedad Canina de España, José Miguel Doval, ha considerado que acoger el Mundial de Perros de Trabajo en España es «una oportunidad única para mostrar al mundo el nivel de nuestros perros y el extraordinario trabajo que realizan junto a sus guías». «No se trata solo de deporte, hablamos de respeto, compromiso y amor por el perro», ha añadido.