"La vendimia en Álava se preve corta, rápida y de gran calidad"

La Rioja Alavesa inicia ya la cuenta atrás de su vendimia que, durante la primera semana de septiembre, ya comenzará con la recogida de las variedades más tempranas y el blanco. Sin embargo, se mira al cielo con expectación, esperando que estos 20 días, el tiempo no traiga lluvias excesivas y sí noches frescas y días soleados con temperaturas moderadas para la perfecta maduración de la uva.

"Será una vendimia corta pero de buena calidad", explica jaime Ibáñez de Elejalde, jefe del servicio de viticultura y enología del departamento de Agricultuas de la Diputación foral de Álava.

Los reduciods topes de producción publicados por el Consejo Regular DOCa Rioja, y por tanto, el menor número de kilos por hectarea lo explica. la cantidad de referencias que suele haber en Rioja alavesa es de 6.500 kilos por hectárea. Este año el panorama se presenta dispar en Álava. "Los municipios más afectados será Baños de Ebro, Elciego y Villabuena fundamentalmente", apunta Elejalde.

Los agricultores se enfrentan a una vendimia diferentes que ha estado marcada por las dificultades derivaas de la meteorología cambiante y lluvias por encima de lo normal a principios de 2025. "la explosiión del mildiu ha sido enorme por la humedad y el calor, en una zona en la que este hongo no era muy endémico ya que es más propio de zonas atlánticas". Este ha provocado que las vides hayn tenido que ser tratados con tratamientos desconocidos hasta ahora en Rioja alavesa.

CAMBIOS DE CONSUMO

La vendimia de expecional calidad en su uva ofrecera, por lo tanto, unos caldos sobresalientes. Sin embargo, el cambio en los hábitos de consumo es otro de los hándicaps a los que se enfrenta el sector que es consciente de las nuevas tendencias. "Es verdad que el alcohol en grandes cantidades no es bueno para la salud, pero no favorece al sector. Ahora parece que las bebidas 0,0 alcohol han tomado la delantera, como ha sucedido con la cerveza. Aún en fase experimental, se está empezando a pensar en vinos sin alcohol", reconoce Elejalde.

También la apeetura de nuevos mercados se antoja necesaria. Las dificultuades que pueden ocasionar los aranceles del 15% de Trump En las exportaciones, provocan que se mire ya a otros lugares. Japón y Mexico parecen buenos destinos para los caldos alaveses