Un vecino de Irun anima a Gipuzkoa a colaborar en los incendios de Galicia

El irundarra José Luis Alonso está liderando una recogida de material para suministrarlo a los afectados por los incendios, tal y como lo hizo con las víctimas de la DANA. Sin embargo, a diferencia de aquel noviembre, este llamamiento está teniendo una respuesta muy escueta. Por ello, convoca a toda la ciudadanía a seguir aportando material que llevará el sábado a Verín, en Galicia.

La recogida seguirá abierta hasta el viernes por la tarde, con el siguiente horario: 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas. Desde los punto damnificados demandan gafas de protección, guantes ignífugos, gasas, crema de protección y para las quemaduras, palas, agua, barritas energéticas y mascarillas, sobre todo mascarillas, ante las dificultades que está habiendo para respirar.