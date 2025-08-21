SOLIDARIDAD

Un vecino de Irun anima a Gipuzkoa a colaborar en los incendios de Galicia

Al igual que lo hiciera en noviembre con la DANA, José Luis Alonso lidera una iniciativa para aportar material a los lugares afectados por los incendios. La recogida sigue abierta hasta el viernes, en la Avenida Letxunborro, 17 de Irun

Unai Carmona

Euskadi |

El irundarra José Luis Alonso está liderando una recogida de material para suministrarlo a los afectados por los incendios, tal y como lo hizo con las víctimas de la DANA. Sin embargo, a diferencia de aquel noviembre, este llamamiento está teniendo una respuesta muy escueta. Por ello, convoca a toda la ciudadanía a seguir aportando material que llevará el sábado a Verín, en Galicia.

La recogida seguirá abierta hasta el viernes por la tarde, con el siguiente horario: 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas. Desde los punto damnificados demandan gafas de protección, guantes ignífugos, gasas, crema de protección y para las quemaduras, palas, agua, barritas energéticas y mascarillas, sobre todo mascarillas, ante las dificultades que está habiendo para respirar.

