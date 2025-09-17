La Universidad Pública Vasca ha renunciado a investigaciones con Israel por 247 millones

La Universidad del País Vasco (EHU) ha renunciado a proyectos de investigación, en los que también participaba Israel, cuya financiación global suma 247 millones de euros para todos los socios, según ha afirmado en Bilbao el rector, Joxerramon Bengoetxea.

La renuncia a estas investigaciones, la mayoría en biomedicina y en ciencias computacionales, se ha producido en los últimos meses, "algunas por decisión de los grupos de investigación de la propia universidad y otras por decisión del equipo rectoral", ha dicho Bengoetxea en una rueda de prensa.

Bengoetxea ha anunciado que en la próxima reunión el Consejo de Gobierno de la EHU estudiará la implantación en todos los convenios de colaboración con empresas de una cláusula de respeto a los derechos humanos y de no relación con la industria armamentística.

En este sentido, ha recordado que hace unos meses la EHU renunció a crear un aula con la empresa ferroviaria vasca CAF, "socio estratégico" de la universidad, por tener un contrato para la venta de trenes a Israel para el tranvía de Jerusalén.

También se prevé crear una beca de alojamiento y manutención para investigadores de Palestina en la EHU.