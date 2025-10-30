Todas las capitales vascas son ya zonas de mercado tensionado para el alquiler

Las tres capitales vascas son ya zonas de mercado tensionado para el alquiler, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la declaración para Bilbao y Vitoria. San Sebastián fue declarada en julio.

Con la entrada en vigor de la declaración, todos las renovaciones de contratos de alquiler de vivienda en estas localidades firmados a partir de mayo del 2023 solo pueden subir un 2,22 %, aunque es un índice que no es fijo sino que fluctúa ligeramente. Como ejemplo, un contrato de alquiler de mil euros podrá subir 22,2 euros.

Actualmente la limitación del precio del alquiler es ya efectiva en el 90 % de los contratos mientras que el 10 % restante corresponde a viviendas de grandes tenedores o que se alquilan por primera vez, que se regulan mediante otro índice de referencia, en elaboración con datos de las diputaciones de Bizkaia y Álava -el de Gipuzkoa ya está-. El consejero ha confiado en que para primavera puedan estar elaborados estos índices para el alquiler de grandes tenedores.

El Gobierno Vasco tiene a disposición de la ciudadanía la web oficial "zonatensionadaeuskadi.eus" donde se puede consultar un simulador de precios de alquiler que permite a los inquilinos comprobar si las rentas que abonan se ajustan a los límites establecidos por la ley.

De igual manera, las personas arrendadoras pueden utilizar esta herramienta para orientarse dentro de la horquilla de precios aplicable en función de las características de cada vivienda.