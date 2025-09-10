Incidentes

Tensión y antidisturbios para comenzar el curso en la Universidad Pública Vasca

Un centenar de estudiantes que protestaban contra Israel y a favor de Palestina han retrasado el acto oficial de inicio del curso académico 2025-2026 de la Universidad del País Vasco (EHU).

Onda Cero San Sebastián | Agencias

Euskadi |

Ertzaintza y estudiantes EHU

Los estudiantes se han concentrado en la campa del parque Miguel Unamuno del Campus de Gipuzkoa de la EHU, donde se está celebrando la ceremonia, con pancartas pidiendo el boicot a Israel y acusando al Gobierno Vasco y a la EHU de ser "cómplices del genocidio".

A la llegada del Lehendakari han comenzado los gritos y se han producido momentos de tensión. El acto, como consecuencia de las protestas, ha retrasado unos minutos su inicio en los que los representantes institucionales y de la universidad han permanecido en silencio esperando que finalizasen los chillidos.

El rector Bengoetxea ha salido de la carpa en la que se celebra la ceremonia para tratar de calmar los ánimos, pero las protestas y gritos han continuado. Personal de seguridad y, posteriormente, la Ertzaintza han desalojado a las personas que pretendían acceder al acto.

