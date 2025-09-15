Los suicidios aumentan en Euskadi un 21,3 %

En Euskadi, cada dos días una persona pierde la vida por suicidio. Es el escalofriante dato que revela el Instituto Vasco de Estadística en una publicación sobre defunciones correspondiente al primer trimestre de este año.

En este periodo, el País Vasco ha perdido población (3.309 habitantes menos), y lo hace en los tres territorios.

Las principales causas de defunción fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores, que suman más de 3.000 fallecimientos, casi la mitad del total.

Como tercera causa de mortalidad se situaron las enfermedades del sistema respiratorio con 847 casos (13,4 %). Las defunciones por enfermedades del sistema nervioso fueron la cuarta causa de defunción con 374 fallecimientos (5,9 %) y las muertes por enfermedades del sistema digestivo fueron 301 (4,8 %).

El orden de las causas de defunción no es el mismo entre los hombres y las mujeres. En ellos, la mayor amenaza son los tumores y para las féminas, fueron las enfermedades del sistema circulatorio.

Entre las defunciones ocurridas en este primer trimestre del año, 5 correspondieron a menores de un año (0,1 %) y 128 a centenarios (2 %).