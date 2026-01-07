El sorteo de El Niño reparte más de 5 millones de euros en Euskadi

Después de que el año pasado el 'gordo' del sorteo del día de Reyes no se dejara ver en la Comunidad Autónoma Vasca, este año ha caído, aunque muy repartido, en diferentes puntos de su greografía, como en Bilbao, San Sebastián-Donostia, Vitoria-Gasteiz, Oiartzun y Elorrio.

Dotado con dos millones de euros por serie, el número 6703, agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, también ha estado muy repartido por todo el Estado, ya que se ha vendido en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros lugares.

En Bilbao, dos administraciones han repartido parte del primer premio. La mítica Ormaechea, ubicada en el número 52 de la Alameda Urquijo, ha vendido diez décimos, que suponen dos millones de euros.

La administración Carrera, en Hurtado de Amezaga número 8, solo ha dejado 200.000 euros a través de un décimo vendido por terminal.

El otro establecimiento que ha vendido otra serie ha sido el de la calle Urbieta número 5 de San Sebastián. Con el nombre de la familia Arroyo, esta administración ha repartido dos millones de euros a través de diez décimos.

Otros 200.000 euros han dejado las administraciones lotería número 1 de la localidad vizcaína de Elorrio (en la calle Urarka, 3), al igual que las de Plaza de la Constitución 7 de Vitoria, y la del centro comercial Mamut del municipio guipuzcoano de Oiartzun. Las tres han vendido un décimo cada una a través de máquina.

Por otra parte, también se ha vendido a través de máquina otro décimo del 06703 en la administración de lotería situada en el centro comercial Mamut de Oiartzun (Gipuzkoa), por lo que ha repartido, al menos, otros 200.000 euros.