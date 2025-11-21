Sindicatos de la EHU anuncian paros en diciembre para exigir "la financiación necesaria" para una universidad

Los sindicatos LAB, Steilas, ELA y CGT/LKN han anunciado paros y movilizaciones en la Universidad del País Vasco (EHU) del 1 al 4 de diciembre para exigir al Gobierno Vasco que garantice "la financiación necesaria para la universidad pública" y emplazar a los partidos vascos a que la defiendan "con firmeza".

Los cuatro sindicatos han ofrecido una comparecencia conjunta para denunciar "la infrafinanciación" de la EHU, coincidiendo con la tramitación durante estas semanas de los presupuestos vascos de 2026 en el Parlamento Vasco.

Según han denunciado, aunque el proyecto de cuentas que ha presentado el Gobierno Vasco para el próximo año prevé "un ligero aumento" de la financiación destinada a la EHU, seguirá estando "muy lejos de cubrir sus necesidades y de llegar al 1% del PIB marcado como objetivo por la LOSU".

Para los sindicatos, existe "una dejadez intencionada" hacia la universidad pública que "no permite hacer frente a las carencias endémicas" que padece la EHU.

LAB, Steilas, ELA y CGT/LKN han advertido de que los salarios del personal docente e investigador (PDI) que empieza a trabajar en la EHU "son inferiores a los salarios del profesorado novel en Secundaria" y la pérdida de poder adquisitivo ha sido "muy evidente".

Los sindicatos han denunciado que, "desde 2008, los salarios del profesorado agregado y titular de universidad han sufrido una pérdida del 24,3%" y se mantienen "congelados los complementos creados en 2006 para complementar los salarios", pese a que "el incremento del IPC ha sido el 46,6% desde ese año".

Igualmente, han criticado que se mantienen "situaciones insostenibles de precariedad". En este sentido, han lamentado que, a pesar de que "se ha encontrado la vía para poder contratar profesorado sustituto a tiempo completo, el profesorado a dedicación parcial sigue cobrando entre 400 y 800 euros, sin tener reconocidas algunas de las actividades imprescindibles que realizan".

"Al menos desde el punto de vista económico, la carrera de fondo para ser personal docente e investigador universitario no hace atractiva esta profesión y en algunas áreas de conocimiento cada vez se están quedando vacantes más plazas docentes de nueva creación", han asegurado.

Según han advertido, esta situación tendrá "graves consecuencias a medio y largo plazo", ya que en algunos departamentos de la universidad pública "no habrá suficiente profesorado".