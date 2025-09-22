Homicidio

Sigue la búsqueda de los autores del homicidio de un joven de 21 años en Bilbao

La Ertzaintza continúa con las investigaciones que den con los responsables del fallecimiento de un joven marroquí, por heridas con arma blanca

Onda Cero Bilbao

Euskadi |

Lateral coche patrulla de la Ertzaintza
Lateral coche patrulla de la Ertzaintza | Ertzaintza

La policía autonómica vasca logró identificar anoche al hombre muerto este domingo en Bilbao tras ser agredido con un arma blanca. Se trata de un joven de 21 años de edad de origen marroquí

Los hechos tuvieron lugar a primera hora del domingo. En torno a las siete menos cuarto de la mañana, se ha solicitado presencia policial en la calle Fika, en el barrio de Solokoetxe de la capital vizcaína, ya que se había producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

Las patrullas desplazadas al lugar han encontrado a un hombre con heridas de arma blanca en el pecho que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. Poco después, ha sido trasladado al Hospital de Cruces, donde finalmente ha fallecido.

La zona donde se han producido los hechos ha estado acordonada varias horas por efectivos de la Policía local y un amplio dispositivo de la Ertzaintza ha estado trabajando en el lugar para recoger pruebas.

Hasta el momento no se han producido detenciones y la investigación sigue abierta.

