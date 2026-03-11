Sidenor e Iberdrola urgen a bajar impuestos a la electricidad por el impacto de los costes de la energía de la guerra

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga y el delegado institucional País Vasco de Iberdrola, Asís Canales, han reclamado al Gobierno de España que adopte de forma urgente medidas para contener el impacto negativo de la guerra de Irán sobre los costes de la energía, en forma de bajada de la fiscalidad, menos impuestos sobre las tarifas eléctricas e incluso eliminar el 7% del impuesto a la generación de luz, como ha pedido Jainaga.

Ambos directivos han hecho estas consideraciones durante una mesa redonda, moderada por la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz bajo el título: "Proyectos de transición energética. Pasado, presente y futuro", en la que también han participado el CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire y el director global de Eficiencia Energética de Gestamp, Iñigo López Brañas.

La mesa formaba parte de una jornada informativa organizada en la sede de Waste Lab en Zamudio por la institución foral para presentar los nuevos incentivos fiscales para la descarbonización de la industria de Bizkaia, que ha contado también con la presencia de la diputada general, Elixabete Etxanobe y de la diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa.

Jainaga se ha mostrado convencido de que el impacto energético de la guerra se prolongará más allá de su duración y que sus consecuencias, "independientemente de si no dura mucho en el tiempo, se van a quedar, de alguna manera, durante meses o años".

A su entender, esta crisis se suma a un mundo desestabilizado en la economía global y el comercio internacional por los aranceles de Trump, que han creado una "distorsión importante de los mercados" a la que se ha añadido la incertidumbre por las consecuencias directas de este conflicto armado, lo que deja, ha remarcado, "un escenario muy complicado, sobre todo para las empresas, para las que la energía es una parte crucial en sus costes".

Jainaga ha dicho observar el tema con preocupación porque cree que "esto va a durar y el tema energético va a afectar enormemente porque estamos en un mercado que no crece, con muchos costes directos e indirectos" por lo que, ha enfatizado, "malo, no, yo creo que el año 2026 va a ser catastrófico" ha zanjado. En este punto ha pedido al Gobierno español tomar medidas, al menos, como las que se toman y se han anunciado en países europeos como Francia, Alemania, Bélgica "con cuyas empresas competimos".

En este sentido, cree que se debe intervenir en la parte regulada, donde, ha subrayado, "el gobierno de España tiene la capacidad de tomar decisiones que vayan al encuentro de la normativa europea y faciliten la vida de las empresas" algo, que ha añadido, "si ya ha estado en la mesa durante meses, ahora se ha convertido en urgentísimo" porque está dejando a las empresas españolas "en desventaja". Entre ellas ha mencionado expresamente que España tiene que eliminar el impuesto del 7% a la generación de luz, así como los llamados servicios de ajuste, que "han subido de manera desmesurada desde el apagón y gravan nuestra factura de una manera terrorífica". "O hacen eso o salimos en manifestación" ha bromeado.

Iberdrola

El delegado institucional País Vasco de Iberdrola, Asís Canales, ha coincidido en el impacto negativo de la crisis de Irán sobre los precios de los combustibles fósiles, que, en su opinión, se trasladará al precio de la electricidad en función del grado de participación en el mix de producción eléctrica de estos combustibles fósiles o la dependencia de consumidores y clientes de los precios fijados. Canales ha defendido "menos impuestos sobre tarifas eléctricas, como ya está aconsejando la Unión Europea y bajar la fiscalidad porque Europa no se puede permitir esta debilidad actual respecto a los costes".

En cuanto a las medidas, ha abogado por poner en práctica las mismas lecciones aprendidas que tras la crisis de precios de gas de la guerra de Ucrania y que pasan por "menos impuestos y más renovables para ganar en autonomía energética, más presencia de energía nuclear y menos del gas e ir hacia una mayor electrificación para reducir la dependencia de suministro de combustibles fósiles expuestos a riesgos geopolíticos".

"Hay que avanzar en la independencia energética de Europa, España, y por tanto, Euskadi", ha trasladado, para centrarse, a escala del territorio, en que "sin duda la descarbonización es digna de apoyo fiscal para que muchas empresas den pasos hacia ella y mantengan su competitividad.

En su opinión, los incentivos fiscales son "una buena herramienta de apoyo", al igual que contar con seguridad jurídica de cara a una descarbonización a través de la electrificación". Para lograrlo, ha añadido, "las redes eléctricas son fundamentales y apoyarlas es apoyar la competitividad del territorio".

Sin embargo, ha lamentado, "las redes eléctricas en España no tienen capacidad" y, en cuanto a Euskadi, resulta especialmente importante el apoyo a la producción de origen renovable ya que, el recurso eólico y solar no suele ser suficiente para justificar las inversiones en renovables, cuya producción es muy difícil "por un entorno social muy hostil y la ausencia de lugares idóneos y recursos bajos".