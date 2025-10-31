Los bomberos tratan de controlar un incendio forestal en Güeñes

Un incendio forestal se ha declarado este viernes en el término municipal de Güeñes, y permanece activo por las dificultades del fuerte viento para sofocarlo.

Los Bomberos se han desplazado al lugar para apagar las llamas y se ha procedido a cortar la carretera Bi-2652 en ese tramo. No ha sido preciso el desalojo de viviendas, alejadas de la zona del incendio.

A las 9.45 horas, tras casi diez horas desde que se haya declarado el fuego, el fuerte viento reinante en la zona está dificultando su extinción.