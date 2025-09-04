Salvados se presenta en Vitoria en vísperas de su regreso a la Sexta

El reportero gallego ha reconocido la admiración que siente por el conductor de El Intermedio, y que probablemente se deslice en el programa con el que se retoma este buque insignia de la Sexta.

Gonzo también ha adelantado en Onda Cero Euskadi otros temas que podremos ver en Salvados esta temporada. Y destaca dos. La historia del maquinista del Alvia que accidentó en Santiago y donde fallecieron 80 personas. 'Una persona que un día va al trabajo, comete un error y el Estado te señala, ¿cómo vives con eso?. Es una lección de vida.'

También se recordará esta temporada la mayor fuga de un cuartel del ejército. 'Hemos juntado a cinco de esos chicos que no se habían vuelto a ver después de 30 años. Analizan con casi 50 años cómo reaccionaron a lo que les hicieron con 19 años'.