Rubén Blades, Leire Martínez, Mau y Ricky y Mon Laferte protagonizan BIME Bilbao 2025

Bilbao y Bizkaia serán, en octubre, anfitriones de un nuevo encuentro internacional de la industria musical con la celebración de BIME 2025. Euskalduna Bilbao acogerá la actividad profesional en BIME Pro, una completa programación de conversaciones, talleres, masterclasses y actividades de networking que este año crece con un agenda más amplia, especializada e internacional. La programación profesional cerrará el día 30 con la celebración de los Reconocimientos AUPA!, un homenaje a las iniciativas y trayectorias musicales más inspiradoras del sector, seguido de un cóctel de despedida.

protagonistas

BIME reunirá a grandes referentes internacionales y figuras clave del panorama musical como Rubén Blades, referente de la música latinoamericana y de la historia de la salsa. Con 24 premios Grammy y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España, el panameño abordará el papel del artista en tiempos de cambio. También estarán Mau y Ricky, el dúo venezolano referente del pop latino actual, que ofrecerá su visión colaborativa de la música y el arte. La artista chilena Mon Laferte se suma también a esta programación profesional. La guipuzkoana Leire Martínez protagonizará su regreso en solitario después de más de 15 años de carrera en primera línea junto a La oreja de Van Gogh, con una conversación sobre evolución e identidad artística. A ella se suman Valeria Castro, una de las voces más emocionantes de la nueva canción de autor en español; Zahara, referente del pop alternativo; Álvaro Rivas, cantante de Alcalá Norte; la artista chilena Francisca Valenzuela; el joven prodigio argentino Mat Alba; la rapera argentina Lara91K, el colombiano Esteban Rojas, y el cantautor guatemalteco Jesse Baez.