El robot Saaki acompañará a niños y niñas ingresadas en el HUA Txagorritxu

Bioaraba, en colaboración con la OSI Araba de Osakidetza y con el apoyo de Fundación Vital, ha lanzado este proyecto que aspira a dar un paso más en la humanización de Osakidetza. Todo paciente es vulnerable, pero cuando se trata de niños o niñas, esto se acentúa. De ahí la introducción de este robot que conversará con los pequeños, e incluso puede contarles un cuento o cantarles una canción.

Más allá del acompañamiento o el entretenimiento, SAAI servirá también para que los profesionales puedan medir el impacto emocional. 'La tecnología, cuando se enfoca al cuidado, puede convertirse en una herramienta que acompaña, calma y mejora la experiencia emocional', ha destacado el consejero en la presentación de este robot pionero.

En un futuro, no se descarta que este tecnología se use para nuevas líneas de investigación en campos como la rehabilitación pediátrica. De momento, solo lo veremos en la planta de pediatría de Txagorritxu, y asistirá a pequeños entre 4 y 13 años, con ingresos superiores a tres días.