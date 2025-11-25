El Rey estará el viernes en Gernika con motivo del tributo del presidente alemán a las víctimas del bombardeo

El Rey Felipe VI se trasladará este viernes a la localidad vizcaína de Gernika, con motivo de la visita a la villa foral del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, para ofrecer tributo a las víctimas del bombardeo, según han confirmado fuentes de Casa Real a Europa Press.

Por su parte, fuentes de Lehendakaritza han señalado que el Lehendakari, Imanol Pradales, recibirá en el Palacio de Ajuria Enea de Vitoria-Gasteiz a Steinmeier.

Steinmeier se trasladará este día 28 a Gernika para homenajear a las víctimas del bombardeo a la población civil por la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana el 26 de abril de 1937, dentro de la visita de Estado que realizará a España desde este miércoles, día 26, hasta el mismo viernes.

Será la primera vez que un presidente de Alemania se traslada a la villa foral en lo que se considera un acto de desagravio a las víctimas de la aviación nazi. En anteriores ocasiones, el Gobierno alemán ha enviado coronas de flores a la ofrenda floral que se celebra cada 26 de abril en el cementerio de Gernika en memoria de los damnificados del bombardeo, al que acuden representantes de la embajada alemana en España.

Actos del viernes

En el programa de la visita del presidente alemán y su esposa, está previsto que acudan a Gernika el Rey Felipe VI y el Lehendakari, Imanol Pradales.

La agenda provisional, según ha confirmado, el alcalde de la localidad, José María Gorroño a Europa Press, incluirá un acto en el mausoleo del cementerio de la localidad, donde el presidente realizará una ofrenda floral. En ese mismo escenario, Frank-Walter Steinmeir mantendrá un encuentro con algunos de los supervivientes del bombardeo.

Posteriormente, se trasladarán hasta el centro de la localidad, donde el mandatario alemán visitará el Museo de la Paz y, con este acto se daría por concluida en la villa foral la agenda de Steinmeier, que tiene previsto realizar alguna declaración a los medios de comunicación con motivo de esta visita.