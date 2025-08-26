PLAYAS

Retiradas de la playa donostiarra de Ondarreta 220 toneladas de piedras y arena

Anoche se inició la operación de retirada. Los operarios han estado trabajando hasta la 4 de la madrugada aprovechando las mareas vivas.

Kontxi Arruabarrena

Euskadi |

Operarios municipales proceden la pasada madrugada a la retirada de la piedras | Donostia.eus

Las labores de limpieza del ayuntamiento responden al malestar de los bañistas que se encuentran con muchas piedras procedentes de antiguas edificaciones. Los cascotes proceden de los restos de un campo militar de maniobras que estuvo operativo entre 1873 y 1922 y la cárcel que desapareció en 1949. Tras una investigación, la Sociedad de Ciencias Aranzadi señaló que estos restos no eran naturales y por tanto se decidió eliminarlos. Una labor que se realiza todos los veranos porque es la época en la que afloran. Las mareas vivas son los momentos en los que resulta más fácil el trabajo ya que las fuertes bajamares permiten a las máquinas actuar en la parte más baja del arenal.

