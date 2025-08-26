Retiradas de la playa donostiarra de Ondarreta 220 toneladas de piedras y arena

Las labores de limpieza del ayuntamiento responden al malestar de los bañistas que se encuentran con muchas piedras procedentes de antiguas edificaciones. Los cascotes proceden de los restos de un campo militar de maniobras que estuvo operativo entre 1873 y 1922 y la cárcel que desapareció en 1949. Tras una investigación, la Sociedad de Ciencias Aranzadi señaló que estos restos no eran naturales y por tanto se decidió eliminarlos. Una labor que se realiza todos los veranos porque es la época en la que afloran. Las mareas vivas son los momentos en los que resulta más fácil el trabajo ya que las fuertes bajamares permiten a las máquinas actuar en la parte más baja del arenal.