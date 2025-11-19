Ratifican la pena de 25 años y medio por un primer crimen al acusado de matar a cinco hombres

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la condena de 25 años y medio de prisión impuesta a un hombre investigado por otros cuatro crímenes y a quién un jurado consideró culpable de asesinar en Bilbao a otro varón con el que había quedado a través de una red citas.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV ha rechazado el recurso interpuesto por el acusado, que cuenta ya con una sentencia firme de 10 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa por tratar de asfixiar a otro hombre en la capital vizcaína.

De esa manera, tras el veredicto de culpabilidad alcanzado por los miembros del jurado popular, la resolución del Alto tribunal vasco ha confirmado la condena de 25 años y medio impuesta por la Audiencia de Bizkaia a ese joven por asesinar el 17 de octubre de 2021 en Bilbao a otro varón mediante la técnica del 'mataleón'.

El acusado recurrió la primera resolución asegurando que no había prueba de cargo suficiente para enervar su presunción de inocencia. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particular y popular (Asociación Gehitu) impugnaron el recurso de apelación y solicitaron la ratificación de la sentencia de instancia.

El TSJPV ha desestimado el recurso y ha recordado que el jurado consideró probada la presencia del investigado en el lugar del crimen por la localización de su teléfono y por la pericial que le identificó como la persona que llamó a una entidad bancaria desde el teléfono de la víctima.

También ha considerado que "no es irracional" la valoración que el jurado hizo del informe de inteligencia de la Ertzaintza que vincula al acusado con otros hechos similares. El condenado, de origen colombiano, está investigado además en otros crímenes a hombres ocurridos en Bilbao de una manera similar.

La sentencia del TSJPV no es firme y caber recurso de casación ante el Supremo.