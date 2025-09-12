Especial Gente Viajera

Programa Especial de Gente Viajera desde Vitoria

El programa 'Gente viajera' de Carles Lamelo se desplaza este sábado 13 de septiembre hasta Vitoria y emitirá desde Ataria

El equipo del programa referencia en turismo, liderado por Carles Lamelo, realiza su programa este sábado en directo desde el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua.

Además de las maravillas que hicieron a Vitoria Capital Verde Europea, la audiencia de Onda Cero podrá descubrir otros tesoros, como la Catedral de Santa María, bodegas centenarias en Rioja Alavesa, o el Valle Salado de Añana, entre otros rincones singulares.

El programa está patrocinado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava.

