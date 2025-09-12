Programa Especial de Gente Viajera desde Vitoria

El equipo del programa referencia en turismo, liderado por Carles Lamelo, realiza su programa este sábado en directo desde el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua.

Además de las maravillas que hicieron a Vitoria Capital Verde Europea, la audiencia de Onda Cero podrá descubrir otros tesoros, como la Catedral de Santa María, bodegas centenarias en Rioja Alavesa, o el Valle Salado de Añana, entre otros rincones singulares.

El programa está patrocinado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava.