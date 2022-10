Preocupa el crecimiento de la desigualdad social en Euskadi

El sistema vasco de protección social ha permitido, dice el comunicado, evitar situaciones de pobreza severa en Euskadi y hacer frente al riesgo de exclusión social. 'Es menor, pero esa desigualdad sigue siendo demasiado grande', matiza Cáritas. El 16% de la población está en esta situación, lo que coloca al País Vasco en la segunda comunidad con la tasa más baja.

Ya un reciente diagnóstico del Gobierno vasco reconocía que han crecido en Euskadi las situaciones de exclusión social severa que afectan al 9% de la población. También suben las situaciones de pobreza severa, que afectan al 6.1% de la población, el doble que en 2008, pese al incremento del PIB. En cualquier caso, desde Cáritas se apunta a que la situación que se vive a día de hoy está lejos de equipararse a la última crisis. El secretario general en Álva, Ramón Ibeas, explica que 'en 2008, cuando empezó la crisis, nos encontramos con que cada mes crecía un cien por cien el número de personas que atendíamos. Ahora no estamos ahí'. 'Es distinto, tenemos otras herramientas, la renta de garantía de ingresos, los ertes, etc, pero no quiere decir que no estemos en una situación de tremenda tensión económica', añade.

Familias al límite

Ibeas ha explicado en Onda Cero que la actual situación de crisis no debe esconder que el perfil de la persona en situación de necesidad sigue siendo mujer, inmigrante, con hijos y en paro. 'Pero están apareciendo familias que están al límite, clase media,, media-baja, que con subida de suministros y la alimentación está teniendo problemas serios para llegar a final de mes'.