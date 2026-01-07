Precaución por nieve y hielo en algunos puntos de las carreteras vascas

Temperaturas gélidas en muchas localidades vascas, que tras una jornada de Reyes con la nieve de protagonista, han dado paso a complicaciones y más de un resbalón en la vuelta al trabajo y los colegios. Este miércoles seguirá siendo indispensable un buen abrigo y buen calzado.

A primera hora de la mañana, los termómetros se situaban en varios grados bajo cero en no pocas localidades, llegando incluso a los -11 o -12

