Pradales pide a Sánchez una decena de medidas para paliar el impacto de la guerra

El lehendakari ha remitido una carta al Presidente del Gobierno con un decálogo de medidas, mientras de forma paralela y junto con Clavijo, urge a convocar la Conferencia de presidentes

Marian Ruiz

Marian Ruiz

El lehendakari ha remitido una carta a Pedro Sánchez en la que le plantea un decálogo, diez medidas para aliviar el impacto de la guerra en Oriente tanto en la industria como en los hogares vascos. 'Medidas que pueden ayudar a reducir la factura eléctrica que ya está sufriendo aumentos muy importantes en las industrias electrointensivas de Euskadi', ha explicado Pradales.

La experiencia de la guerra de Ucrania ha servido de referencia para pedir, entre otras cosas, la eliminación del impuesto de generación eléctrica y la reducción del IVA del 21 al 5% en las facturas eléctricas de las familias.

'Si el conflicto se alarga tenemos que estar preparados y tenemos que estar coordinados', ha emplazado Imanol Pradales, que junto con el canario Clavijo, ha emplazado a Sánchez a convocar de forma urgente la Conferencia de Presidentes, u otro foro de coordinación'.

El lehendakari ha defendido que su gobierno ya está adoptando las iniciativas para las que tiene competencia, y ha anunciado que el próximo martes, el consejo de gobierno adoptará un primer paquete de iniciativas relacionadas con la financiación de las empresas, las pymes y la autonomía energética.

