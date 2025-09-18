Pradales anuncia una estrategia contra las pantallas en Euskadi

Una de cada tres consultas en Atención Primaria de Osakidetza está relacionada con la salud mental. Es uno de los datos que ha aportado el lehendakari para defender que 'el bienestar emocional debe ser parte del nuevo contrato social vasco'.

Imanol Pradales ha anunciado cuatro líneas de trabajo ligadas a este tema. Tal y como se acordó en el pacto de salud, el lehendakari se ha comprometido a desplegar en Atención Primaria más profesionales de psicología 'para los casos más leves'.

Uso abusivo de las pantallas

El lehendakari pide 'elevar el debate público sobre las pantallas' y argumenta que en Euskadi se ha identificado el uso compulsivo de internet entre el 25% de las chicas y el 16% de los chicos adolescentes. 'Lideraré un grupo de trabajo con el objetivo de contar con una Estrategia Integral de País sobre el Uso de Pantallas antes de finalizar este curso'.

Participarán el resto de instituciones, además de medios de comunicación y creadores de contenido. Y no solo se dirige a los jóvenes. 'Pondrá su foco en el comienzo de todo, antes del nacimiento, aportando una visión prenatal'.

Programa piloto

Otra de las líneas para mejorar la salud mental se dirige a los más jóvenes. Se va a poner en marcha un programa piloto en Aiaraldea, Irún, Vitoria y Etxebarri, para ayudar y atender a este sector de la población , para conocer sus preocupaciones siempre por parte de profesionales.

Pradales también ha sumado a este objetivo de mejorar el bienestar emocional la promoción de la actividad física y el deporte. 'Debemos atender nuestro malestar emocional, somos vulnerables y no queremos esconder que lo somos.'