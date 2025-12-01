"No podemos decir que hay más machismo pero en algunos sectores está reverdeciendo"

Teresa Laespada puso en valor la última campaña de su departamento con motivo del 25N, una campaña que bajo el slogan de "Desinstala el machismo", se dirige especialmente a la juventud para combatir actitudes machistas, violencias normalizadas y discursos negacionistas.

Además Laespada estuvo acompañada de Eva Tomás y Olatz Soldevilla, responsables de Ate Morea y del Servicio de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual y del testimonio en primera persona de una mujer que durante más de 25 años había sufrido la violencia de su propia pareja, una situación afortunadamente superada.