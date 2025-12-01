TERESA LAESPADA EN JELO

"No podemos decir que hay más machismo pero en algunos sectores está reverdeciendo"

Con motivo de la visita de Julia Otero a Bilbao, Teresa Laespada, diputada de Igualdad, se pasó por el Hotel Meliá para compartir durante unos minutos el especial de JELO desde la capital vizcaína.

Onda Cero Bilbao

Euskadi |

Teresa Laespada puso en valor la última campaña de su departamento con motivo del 25N, una campaña que bajo el slogan de "Desinstala el machismo", se dirige especialmente a la juventud para combatir actitudes machistas, violencias normalizadas y discursos negacionistas.

Además Laespada estuvo acompañada de Eva Tomás y Olatz Soldevilla, responsables de Ate Morea y del Servicio de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual y del testimonio en primera persona de una mujer que durante más de 25 años había sufrido la violencia de su propia pareja, una situación afortunadamente superada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer