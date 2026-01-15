Pensionistas vascos "seguirán en la calle" y darán prioridad a acabar con la brecha de género que afecta a las mujeres

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) ha anunciado este jueves, octavo aniversario del inicio de sus movilizaciones, su intención de "seguir en la calle" porque muchas reivindicaciones siguen "vigentes", por lo que "darán prioridad" a lograr unas pensiones mínimas "dignas" y a acabar con la brecha de género que afecta a las mujeres.

Representantes del colectivo han comparecido en Bilbao este jueves, 15 de enero, fecha en que iniciaron sus protestas en 2017, para hacer balance de los logros alcanzados en este periodo y adelantar las líneas prioritarias que centrarán las movilizaciones previstas este año.

Tal y como han recordado, "se cumplen ocho años de las primeras grandes movilizaciones de pensionistas que consiguieron cambiar algunas de las medidas más significativas que reducían las pensiones" pero, ocho años después, creen que deben seguir movilizándose por "los mismos objetivos".

Tras incidir en que en estos años han mantenido una lucha "profunda e intensa" en la que han peleado por "consolidar lo conseguido, revertir recortes vigentes y defender el Sistema Público de Pensiones para nuestra generación y las venideras", desde el MPEH han anunciado que uno de sus objetivos es "acabar con la brecha de género en pensiones y mejorar sustancialmente las pensiones mínimas, que no permiten a 210.000 personas pensionistas en Euskadi y Navarra con ingresos inferiores al SMI acceder a unas condiciones de vida dignas".

En euskera y castellano, varios representantes del colectivo han tomado la palabra para hacer balance de sus movilizaciones, entre las que han destacado haber logrado derogar la subida del 0,25% anunciada aquel año por el Gobierno del PP y también "erradicar el factor de sostenibilidad".

En este sentido, Andrea Uña ha precisado que han conseguido que las pensiones sean "otra vez" acordes al IPC, aunque no sea al real sino un IPC medio, y el colectivo "está mejor que hace ocho años pero todavía no tenemos conseguido todo lo que nos hace estar en la calle", demandas que "siguen pendientes", entre las que ha mencionado lograr "la equidad de género en las pensiones y que pensionistas, hombres y mujeres, podamos vivir con dignidad".

Firmas para la ILP

Por su parte, Iñaki Elduayen ha recordado que el movimiento surgió de "las entrañas de la sociedad vasca" y que "no le quepa duda a nadie que vamos a seguir movilizándonos y que todo el esfuerzo que se ha hecho y el apoyo que se nos ha prestado va a seguir".

Tras agradecer las 145.000 firmas recogidas en favor de la ILP, ha trasladado a "sindicatos, personalidades y conjunto de la sociedad vasca" que su apoyo "no va a caer en saco roto y que "aquellos dirigentes políticos que no asuman esto están firmando su certificado de defunción política".

A su vez, Jon Fano ha detallado que, junto a las pensiones, para su colectivo son fundamentales aspectos como la salud y los cuidados, para lo cual resulta imprescindible y necesario conseguir que sean públicos y de calidad".

Entre las iniciativas previstas para los próximos meses, Fano ha mencionado que, tras volver el pasado 12 de enero a las concentraciones de los lunes, el próximo lunes 19 realizarán concentraciones y kalejiras descentralizadas por capitales y municipios.

En el plano institucional y político, el MPEH volverá a pedir entrevistas y reuniones en el marco de las comisiones parlamentarias de Gobernanza, Empleo y Trabajo y de Igualdad.

En este sentido ha subrayado que, "a todos los que rechazaron la ILP y que nos dijeron 'no tenéis nada que hacer' aunque nos entendían y que comprendían nuestra situación, les vamos a decir a la cara y directamente que no sean cínicos e hipócritas", porque "no hay ninguna justificación para seguir negando la ILP" para lograr que el Gobierno Vasco complemente las pensiones mínimas hasta igualar las cuantías al salario mínimo interprofesional.

Además, el 22 de febrero se sumarán al Día de la Igualdad Salarial entre mujeres y también a la huelga convocada el 17 de marzo por la mayoría sindical vasca en favor de un salario mínimo propio digno de 1.500 euros al mes.