Pensionistas vascos se movilizan ante las sedes del PP por su "inaceptable" voto en contra de "revalorizar pensiones"

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria se ha movilizado este jueves ante las sedes del PP en las capitales vascas para mostrar su "indignación" por su voto contrario al decreto que incluía la revalorización de las pensiones y también han considerado "inaceptable" que el Gobierno no haya "sido capaz" de garantizar este derecho. El colectivo ha afirmado que seguirán con esta "lucha" y que, si no se soluciona" para el 20 de febrero, volverán a movilizarse.

Este colectivo había llamado a las personas pensionistas a manifestar este jueves su "rechazo e indignación" por lo ocurrido el pasado martes ante las sedes del PP de las capitales vascas, después de que esta formación, junto con Vox, UPN y Junts, impidiera la aprobación del Real Dercreto Ley que incluía, entre otras medidas de carácter social, la revalorización de la pensiones.

Todas las movilizaciones se han desarrollado a partir de las doce del mediodía y en Bilbao han sido en la Plaza Bizkaia, en Vitoria en la calle Olagibel y en San Sebastián en la calle illunbe.

En las protestas, en las que se ha dado lectura a un comunicado, han calificado de "inaceptable votar en contra de la revalorización de las pensiones y que el Gobierno no haya sido capaz de garantizar esa revalorización".

Los pensionistas han denunciado que los citados partidos han dejado "sin efecto" a partir de febrero el incremento de las pensiones" y, por ello, han querido manifestarse ante las sedes del PP en Euskadi para que "oiga la indignación" de los pensionistas.

La de Bilbao ha estado encabezada por carteles en las que se recordaban sus reivindicaciones y se calificaba de "inaceptable" lo ocurrido el pasado martes en el Congreso de los Diputados. Según ha denunciado uno de los representantes del colectivo, estos partidos que votaron en contra han utilizado argumentos que son "excusas" y cree que se ha evidenciado que "las prioridades de muchos de algunos partidos están en sus intereses particulares más que en la mejora de las condiciones de vida de la gente".

"Nos parece absolutamente rechazable", ha indicado el movimiento de pensionistas, que también han acusado al Gobierno central -al no haber garantizado la revalorización de las pensiones- de colocar en esta situación "precaria" a un "montón de gente" que "no sabe qué va a pasar con sus pensiones y que necesitan con urgencia una solución".

A su juicio, es "indecente" que este derecho sea "moneda de cambio en las disputas partidistas". "Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones no puede depender de la votación anual del Congreso. No vamos a permitir ni un paso atrás en lo conseguido y la indignación de las personas pensionistas volverá a llenar las calles", han indicado.

Según han señalado, no pueden estar "año tras año esperando a ver qué coyuntura política hay y qué tal se llevan los partidos políticos para jugarse un derecho como es la revalorización de las pensiones". "La solución es muy sencilla, que se haga automáticamente", han apuntado.

Nuevas movilizaciones

Asimismo, han advertido de que esta movilización es un "primer aviso" y que, si para el próximo 20 de febrero no está garantizada la subida de las pensiones para 2026, se movilizarán de nuevo y lo harán con plataformas de pensionistas de los distintos pueblos del Estado. En concreto, han apuntado que probablemente esa movilización sería el día 23 pero todavía lo están valorando.

Los pensionistas se han congratulado de lo que han conseguido hasta ahora pero se han ratificado en que la lucha por la defensa del sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas "no acaba con la revalorización de las pensiones".

En este sentido, han exigido la revalorización automática de las pensiones y el restablecimiento de la paga de final de año (la paguilla) para compensar la posible pérdida anual del poder adquisitivo de las pensiones, así como una mejora sustancial de las pensiones mínimas que, a pesar de la subida, siguen siendo "miserables". En este sentido, han recordado que la pensión mínima individual queda en 936,20 euros en 14 pagas.

Además, ha reclamado equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, para impedir la "cronificación de la brecha de género y la insuficiencia de ingresos" para las personas mayores que, tras toda una vida de trabajo, ven cómo se deterioran "año tras año" sus condiciones de vida. Según sus datos, hay 168.966 personas pensionistas en Euskadi y 51.103 en Navarra con ingresos inferiores al SMI y no pueden acceder a "unas condiciones de vida dignas".

"Hemos aprendido a lo largo de los años que solo luchando conseguimos nuestros objetivos y lo vamos a seguir haciendo hasta el final porque estamos seguros que esta batalla la vamos a ganar", han concluido.