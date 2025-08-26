Osakidetza pone en marcha un traductor al castellano de las consultas médicas en euskera

Lo que permite Itzulbide es que cuando un o una profesional accede a la Historia Clínica de su paciente, si en ella hay recogida información escrita en euskera por otro profesional que le ha atendido previamente, pueda traducirla de forma sencilla y rápida al castellano. De esta manera, la herramienta aporta varios beneficios: por una parte, facilita que una consulta médica se lleve a cabo en euskera si es el idioma elegido por el paciente -siempre y cuando el profesional que le atiende sea bilingüe-, y por otro, en caso de que un segundo profesional quiera acceder a esta información y no sepa euskera, pueda traducir el texto con facilidad.

Aumento natural en el uso del euskera

Osakidetza recuerda que cada vez hay una mayor demanda en relación al uso del euskera en la Historia Clínica, tanto a nivel social como por parte de las y de los profesionales. Más de la mitad de las y los empleados activos en plazas estructurales es bilingüe al igual que las últimas promociones de grados sanitarios de la EHU (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), por lo que es previsible que esta progresión se acelere.

Se ha empezado a pilotar en la OSI Donostialdea y se prevé extender a toda la red de Osakidetza durante el ultimo cuatrimestre de 2025.