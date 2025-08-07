Estudio pionero en Osakidetza para la detección precoz de diabetes tipo 1 en población pediátrica

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han puesto en marcha un nuevo estudio que convierte a Euskadi en la primera comunidad del Estado en implantar un proyecto piloto de cribado para la detección precoz de la diabetes tipo 1 autoinmune en población pedíátrica general. Esta enfermedad, que suele debutar en niños, niñas y adolescentes, se manifiesta en el 35 % de los casos con cetoacidosis diabética, una complicación grave que este estudio busca prevenir.

La iniciativa, bajo el nombre de SCREEND1A, alcanza a más de 6.000 personas e incluye a población pediátrica general y a familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1. Su objetivo es detectar la enfermedad antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos, lo que permitirá actuar de manera anticipada, mejorar el pronóstico y facilitar una correcta educación y preparación para familias y pacientes.

Nuevas terapias

El cribado busca intervenir en una fase temprana, cuando aún se conservan reservas de las células pancreáticas productoras de insulina. Esto podría permitir aplicar nuevas terapias y mejorar notablemente la evolución de la enfermedad.

Además, se estima que esta detección anticipada reduciría de forma significativa la necesidad de atención urgente y hospitalizaciones, al evitar un debut clínico grave. También facilitaría un mejor control glucémico, desde el primer momento.

“El estudio nos permitirá validar la técnica de cribado y ampliar la población que podría beneficiarse. Asimismo, posibilita el diagnóstico en fases iniciales, cuando aún existe margen para intervenir con tratamientos que cambien el curso de la enfermedad”, explica el Dr. Luis Castaño, pediatra endocrinólogo de Osakidetza en el Hospital Universitario Cruces, investigador del estudio.