Osakidetza participa en un proyecto pionero para desarrollar nuevas terapias CAR-T contra el cáncer

El Hospital Universitario Donostia de Osakidetza y el Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa del Departamento de Salud del Gobierno Vasco participan en un proyecto pionero para desarrollar nuevas terapias CAR-T contra el cáncer. Esta tecnología permitirá diseñar tratamientos "más personalizados y eficaces", reduciendo los efectos adversos y simplificando su producción.

Una de las grandes novedades del proyecto es que facilitará que los hospitales públicos puedan fabricar y aplicar estas terapias con sus propios medios, sin depender de compañías farmacéuticas externas, lo cual "abre la puerta a que más pacientes puedan acceder a ellas, y contribuye a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público", han explicado desde el Departamento vasco de Salud.

En ese sentido, ha apuntado que las terapias CAR-T han supuesto "una auténtica revolución en oncología". Consisten en modificar las células del sistema inmunitario del propio paciente para que sean capaces de reconocer y destruir las células cancerígenas. Gracias a ello, "personas que no tenían más alternativas de tratamiento han conseguido mejorar e incluso mantenerse libres de la enfermedad durante largos periodos", han detallado.

En la práctica, el proyecto persigue tres objetivos principales como son mayor accesibilidad -que más personas con cáncer puedan beneficiarse de estas terapias innovadoras-, mejores resultados clínicos -aumentar la eficacia y la duración de los efectos del tratamiento- y sostenibilidad económica -reducir los costes y hacer viable su integración en el sistema público de salud-.