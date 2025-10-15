Osakidetza ofrece cita presencial al día siguiente en el 95% de los ambulatorios

El Departamento de Salud ha informado, a través de un comunicado, que estas cifras indican que el tiempo promedio de asistencia es de un día para una cita presencial en Atención Primaria. Así, ha destacado que la posibilidad de concertar una cita presencial al día siguiente de su solicitud "es un hecho en la práctica totalidad de los centros de Atención Primaria".

En el 94,81% de las 135 Unidades de Atención Primaria (UAP) de Osakidetza distribuidas entre sus Organizaciones de Servicios Integradas (OSI), la media de tiempo para obtener una cita con el profesional sanitario elegido es de un día. Existen algunos centros en los que el tiempo de medio de asistencia es aún mejor, así en 31 UAP distribuidas por toda Euskadi, el tiempo medio de espera para una cita presencial es cero, y es posible obtener una cita el mismo día que su solicitud sin que ésta tenga carácter urgente.

Solo en siete Unidades de Atención Primaria, Osakidetza ha detectado que se llega a los dos días de espera de media para obtener una cita presencial con un profesional sanitario.

Este es el caso de Llanada Alavesa (con cinco días Médico de Familia y dos Pediatría y cero en Enfermería) y Salburua en Álava (tres en Médico Familia, uno en Pediatría, uno en Enfermería); Ondarroa (uno en Medicina Familia, cero en Pediatría, uno en Enfermería), La Peña (dos en Medicina de Familia, cero Pediatría, uno en Enfermería) en Bizkaia; e Iztieta (tres en Medicina de Familia, cero en Pediatría, cero en Enfermería), en Gipuzkoa.